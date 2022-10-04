海南免稅店 促銷迎十一

大陸十一假期，海南離島免稅店加碼促銷吸引人氣，為接下來的冬春旅遊旺季蓄力起勢。

中新社報導，疫情今年反覆衝擊海南免稅行業，前7個月海南離島免稅銷售金額遠低於去年同期水平。8月暑期旺季，免稅店長時間停擺，9月中下旬陸續恢復營業後，大陸多地倡導非必要不遠遊，海南離島免稅行業持續承壓。

為推動免稅市場復甦，海南官方早前提出了系列方案，如持續開展國際離島免稅購物節，在主要客源地城市進行免稅購物促銷，繼續發放離島免稅消費券等。

十一假期是今年大陸最後一個長假，海南省5家免稅經營主體旗下的10家離島免稅店，不約而同推出諸多促銷活動。

在海口，海控全球精品免稅城（GDF免稅城）在十一假期舉辦「首屆海南國際離島免稅購物節·遇見GDF」主題活動，10月1日當天幸運顧客獲得十萬免單大獎。深免海口觀瀾湖免稅城除產品打折促銷，到店顧客可享受品牌美容顧問彩妝服務、試飲各大酒水品牌旗艦店特調佳釀等。

在三亞，中服三亞國際免稅購物公園推出大牌香化超值閃購、1元當100元花、線上開盲盒等活動。三亞海旅免稅城將多品類精品折扣、無門檻現金券包和銀行滿減券等促銷活動從十一假期延伸至整個10月。