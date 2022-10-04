酒店「逢假必漲」 其實有法可管

大陸十一假期，不少朝九晚五的「小蜜蜂們」啟動了遊山玩水模式。不過，動輒數千元（人民幣，下同）還訂不上房的高額住宿費，也成了大家的心頭痛。陸媒質疑，酒店房價「逢假必漲」，大家已習以為常，但這真的合法嗎？

中新社報導，同程旅行公布的十一假期首日旅行消費數據顯示：北京、上海、深圳、杭州等城市周邊酒店和民宿價格較平日上漲明顯；部分郊區熱門度假酒店在十一假期已一床難求。

隨著酒店訂單數量增長，價格也跟著水漲船高。在旅遊平台上搜索九寨溝、環球影城、西湖等熱門旅遊景點，周邊酒店的房價在假期都有明顯的漲幅，不少漲幅在50%到100%。但如此漲價，到底合法嗎？

北京市京師律師事務所合夥人張明表示，依據大陸價格法規定，大陸實行並逐步完善宏觀經濟調控下主要由市場形成價格的機制。張明說，價格的制定應當符合價值規律，大多數商品和服務價格實行市場調節價，目前，酒店客房不在政府指導或政府定價範圍內，價格主要實行市場調節，價格上漲一般只要明碼標價，就不算違法。

對此，正在計劃假期出行的曹先生認為，節假日期間酒店價格合理上漲是可理解的。但如果服務品質、硬體條件與房價有明顯偏差，就會有被趁火打劫的感覺。

從事酒店管理行業20年的洪女士表示，酒店在節假日期間訂單激增，供大於求的情況致使酒店漲價變得順理成章。另外，員工工資成本與酒店的採購成本在節假日也會上升。

既然合法，酒店節假日漲價是否可上不封頂？張明介紹，一般情況下，漲價幅度由商家按照市場規律自行決定。然而，於2010年發布的《關於規範酒店客房市場價格的意見》提到：「旅遊熱點區域和大型活動場所周邊地區，可根據價格法的規定，對酒店客房價格實施最高限價等臨時價格干預措施，保證酒店客房價格的基本穩定。」

報導指，具體限價標準，官方並沒有統一的區間，由各地自行把握。

張明表示，對於酒店價格逢節上漲的現象，官方早已關注，在價格法基礎上，《關於規範酒店客房市場價格的意見》提出了7措施，其中包括建立酒店客房價格監測和訊息發布制度、制定酒店客房價格異常波動應急機制、落實酒店客房價格明碼標價規定等。

而對消費者，張明建議，超出地方最高限價範圍支付的房費，消費者可要求退還，解決途徑可選擇自行協商，或請求消費者保護協會調解，也可向市場監管或者價格管理部門投訴、舉報。