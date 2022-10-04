安徽自貿區營商環境佳 外企加碼

「從一塊光禿禿的土地到現在寬敞明亮的工業園，本應2年的工期，我們用了不到10個月。」談及在安徽自由貿易試驗區的發展，「高效便利」，讓安徽信義智能機械有限公司副總經理姜燕頗為稱讚。

中新社報導，創建於1988年的港資企業信義集團，是全球玻璃產業鏈的主要製造商之一。2021年，信義集團擴大在安徽自貿試驗區蕪湖片區的投資規模，成立旗下子公司安徽信義智能機械有限公司，總投資10億元（人民幣，下同），負責生產玻璃堆垛鋪紙機器人等智能設備，以及玻璃深加工無人車間的研發應用與推廣。

「有問題必受理，有受理必有結果，給了企業家十足底氣。」姜燕說，作為工業建設項目施工許可承諾制政策的受益者，企業在正式拿地後只需作出具有法律效力的書面承諾便可開工，審批環節和項目建設同步進行。

「10個月的速度」也是安徽自貿試驗區優越營商環境的生動寫照。在姜燕看來，安徽是大陸製造業大省，正大力推動智能製造業發展，工業基礎深厚，新興產業發達。

兩年來，安徽自貿試驗區雙向投資提質增效，重點企業相繼增資擴股，帶動安徽製造業利用外資大幅增長。今年1-8月，該省製造業實際使用外資7.7億美元、同比增長1.7倍，該省製造業占外資比重高於全大陸的30.5個百分點。

疫情之下，企業面臨運價上漲、原材料及成品貨物的物流運輸困難。當地部門一事一辦，特事特辦，在保證疫情防控的條件下，批准閉環生產，助企業順利完成異地原材料出貨，保證貨物及時流通與交付。

業者提到，安徽區位優勢的輻射，促進企業更快發展，城市的吸引力會為企業帶來更好的資源配套和更為便捷的國際貿易。

據安徽省商務廳廳長、省自貿辦主任方旭介紹，安徽自貿試驗區揭牌建設兩年來，累計入駐企業2.5萬家、實際利用外資11億美元、實現進出口2993億元人民幣，以不到全省千分之一的面積，貢獻了全省約26%的進出口額、10%的實際利用外資、4%的新設企業。