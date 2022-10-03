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特斯拉第三季生產36.5萬輛汽車 陸官媒：上海出廠的車型獲青睞

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
特斯拉上海超級工廠生產的汽車。圖／中新社
特斯拉上海超級工廠生產的汽車。圖／中新社

特斯拉公佈2022年第三季度汽車生產與交付報告。數據顯示，特斯拉第三季度共生產超過36.5萬輛汽車，交付超過34.3萬輛汽車。大陸官媒稱，其中上海超級工廠生產的「中國製造」車型獲多國車主青睞。

自2013年至2022年，十年以來，特斯拉第三季度交付量同比增長了超62倍。今年第三季度交付表現再創新高，同比增長42.4%、環比增長34.9%。

中新社報導，2022年第三季度特斯拉中國的交付速度顯著提升，以Model Y後輪驅動版為例，其交付周期已由原來的12-16周左右縮短至1-4周，已訂車用戶和新下訂用戶均可享受提速交付。

在大陸全國乘用車市場信息聯席會公佈的8月中國乘用車市場分析中，Model Y創下62169輛的月度銷量紀錄，位列8月總體乘用車銷量第一位。 　　

特斯拉方面表示，中國製造Model Y在亞太地區市場已開啟預訂三個多月，目前已在日本開始首批交付。此外，作為特斯拉全球重要的出口中心，上海超級工廠生產的「中國製造」車型獲多國車主青睞，8月已經在澳洲及紐西蘭市場取得了亮眼的銷量成績。

據統計，Model Y銷量已超越當地傳統熱銷燃油車型，成為澳洲8月高端SUV銷量冠軍。在紐西蘭市場，特斯拉憑Model3和Model Y兩款車型，登頂8月當地最暢銷電動汽車品牌榜首。

特斯拉 上海

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