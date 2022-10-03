「醬油一哥」挨批坑同胞…內銷含添加劑 賣日本卻零添加

中國「醬油一哥」、3800億A股龍頭海天味業，近日被多個抖音短視頻帳號爆料，國內售賣的海天醬油含食品添加劑，而賣到日本的醬油卻零添加，因此質疑海天味業在執行「雙標」。隨後，「#海天味業回應醬油添加劑爭議#」登上微博熱搜。

綜合財聯社、紅星新聞報導，有多個抖音短視頻帳號爆料稱，外銷的海天醬油配料表上沒有添加劑，只有水、大豆、小麥、食鹽等天然原料。而在中國售賣的醬油，除了天然原料之外，還添加了谷氨酸鈉、5`-呈味核酸二鈉、5`-肌酸二鈉、苯甲酸鈉、三氯蔗糖等添加劑。上述5種添加劑中，前3種為增味劑，苯甲酸鈉為常用的食品防腐劑，三氯蔗糖則為甜味劑。

對此，海天味業官方微博回應，「海天所有產品中食品添加劑的使用及其標識均符合我國相關標準法規要求。」聲明並指出：「針對在事件中惡意造謠中傷海天品牌的短視頻帳號，公司己委派專業律師團隊調查取證，必將惡意造謠者、傳播者的法律責任追查到底。」

對海天味業的澄清說明，有網友認為聲明依然沒有解釋「為什麼在海外賣的沒有添加劑？」但也有網友表示支持，認為是外行看熱鬧，內行看門道，「進出口真不是一兩句話能解釋的，咱們民族企業不易，造謠中傷太可惡了」。

對於海天醬油食品添加劑的問題，食品工程博士雲無心認為是正常現象，「不管是在國內還是國外，廠家都只是在『合法』的前提下滿足目標群體的需求，從而賣出東西賺錢。添加與不添加，添加什麼東西，都是針對自己的客戶群體，所形成的風味特徵和相應價格」。

近年來，醬油生產商紛紛推出以「零添加」為賣點的產品。對此，南京康莊資產管理有限公司兼職醫藥研究員常成認為，零添加食品是廠商迎合大眾對飲食健康追求的一種體現，消費者應理性看待食品添加劑，「消費者通常會把零添加、純天然作為好的標準，但零添加不一定等同於完全健康，有食品添加劑的產品也不等同於低劣產品」。