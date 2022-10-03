山西數位園區 進駐企業逾300家

根據山西數據流量生態園消息，作為中國大陸首家以數據流量為特色的數字（數位）經濟產業園區，該園區入園企業數量已突破300家。

中新社報導，山西數據流量生態園是山西省委統戰部帶頭推動成立的服務數位經濟發展平台。自2021年1月正式運營以來，生態園在各類數位經濟主要企業的帶動下，產業、資本、技術、人才、數據等要素逐步實現優化共生和創新裂變，數位經濟規模效應對實體經濟的推動作用不斷凸顯。

截至目前，生態園入園企業數量達300家，是2021年末的2.4倍，其中入園企業數量由200家上升至300家，僅用3個月的時間；流量投放規模達21億元（人民幣，下同），實現每月1億元的穩定增長；帶動就業3300餘人，是2021年末的3.3倍。

在快速發展的同時，生態園還大力引育數位經濟主體，不斷創優數位經濟發展環境，打造互聯網流量投放和企業數位化轉型特色服務，推動入園企業「上雲用數賦智」。

目前，生態園已有上市公司9家、獨角獸企業2家、專精特新企業8家，新晉入圍2022山西民營準獨角獸3家、2022山西數位經濟民營企業10強3家。

生態園相關負責人介紹，生態園將持續推進數位經濟創新項目落地山西，在數位智造、數位能源、數位物流、數位電商等八大特色產業領域的基礎上，催生出數位文旅、數位醫療、數位教育等新業態亮點。