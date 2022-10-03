卡達世足賽將開踢 義烏忙出貨

卡達世界盃足球賽下個月20日開鑼，目前最忙的應是千里之外的「小商品之都」浙江義烏。從旗幟、足球，到球衣、紀念品，「義烏製造」幾乎佔了本屆世界盃周邊商品市場份額的七成。

香港星島日報報導，為趕及發貨，義烏開通了世界盃海運專線，貨品從寧波和上海出發，最快20天直達卡達等地。

疫情爆發兩年多來，到義烏看貨的外商大減，生意難做。當地業界說，這波世界盃商機令整體定單量比去年同期增加五至七成，為他們打下強心針。

距離卡達世界盃尚有一個多月，但對義烏商家們來說，趕工趕貨的高峰期已近尾聲。義烏國際商貿城三區的吳曉明經營的奧凱體育用品，主營足球產品，最多一年曾經賣出過150萬個足球。這次卡達世界盃，他拿到了官方授權。

吳曉明表示，原本第三季度是小商品出口的淡季，但世界盃相關產品出口，反而變成了旺季，「和去年同期相比，我們定單增加了七成」。主營世界盃紀念獎盃、紀念章和鑰匙鏈等周邊產品的陳顯春也表示，剛剛過去的這個夏天，她的定單量也增加了近五成。

新華社引述義烏體育用品協會估算，從卡達世界盃三十二強的旗幟到加油鼓勁的喇叭、哨子，從足球到球衣、圍巾，到大力神盃的擺件和抱枕，「義烏製造」幾乎佔到整個世界盃周邊商品市場份額的七成。

不少義烏廠商早前都增加人手，常態加班。義烏玩具生產公司主管江傑倫表示，他們一條生產線原本四個人，現在增加到六個人，工作時間也由原本的每日十小時增至十三小時。

義烏的商品從寧波發貨到中東地區，大約一個月時間。為了讓相關產品更快地運到世界各地球迷手中，九月中旬，義烏專門開通了「世界盃海運專線」，運往主辦國中東卡達只需20天左右。

報導稱，在世界盃效應帶動下，一些足球強國今年對義烏體育商品的採購量大增。據統計，今年前八個月，義烏出口體育用品38.2億元（人民幣，下同），出口玩具96.6億元。按出口地區劃分，對巴西出口近76億元，較去年同期增長五成六；對阿根廷出口13.9億元，增長六成七；對西班牙出口43億元，增長九成五。