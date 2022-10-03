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陸農業生態環境建設 成效顯著
近年來，中國大陸加快農業生態環境建設，取得顯著成效。三大糧食作物化肥農藥使用量連續5年保持下降趨勢，畜禽糞汙綜合利用率達到76%，農作物秸稈綜合利用率超過88%，農膜回收率穩定在80%以上。
新華社報導，近日在北京舉行的首屆農業生態環境建設論壇上，農業農村部副部長張桃林表示，農業生態環境建設是國家生態文明建設的重要內容，也是農業高質量發展的重要支撐。近年來大陸農業生態環境建設制度框架初步建立，科技支撐更加有力，推動了農業生態環境持續改善。
據了解，各地各部門認真落實決策部署，推進農業生態環境建設，生態環境持續改善。化肥農藥持續減量增效，農業廢棄物利用水平穩步提升，耕地資源保護利用水平不斷提升，高標準農田面積達到9億畝，黑土地保護工程深入實施，農業生物多樣性保護成效顯著，種質資源保護深入推進，長江「十年禁漁」穩步實施，草地貪夜蛾等重大危害外來入侵物種得到有效防控。
張桃林表示，進入新發展階段，農業生態環境建設工作要按照全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化的部署要求來推進，處理好環境治理與糧食安全、保護環境與農民增收、激勵引導與監督約束、頂層設計與基層探索等四大關係。要狠抓耕地資源保護、生物安全治理、面源汙染防治、重點區域生態建設、農業農村減排固碳、政策和科技支撐等工作任務落實。
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