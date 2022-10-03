激活市場 成都消費券開搶

成都市商務局1日發布消息稱，2022「煙火成都」消費券促消費活動1日起在成都全市範圍內開展，今年第四季度將分階段發放總計規模4億元（人民幣，下同）消費券。

中新社報導，1日13時，2022「煙火成都」消費券首輪正式開搶。這是成都繼520消費券後，今年第二次面向該市大規模發放消費券。此舉旨在落實《成都市支持市場主體紓困加快經濟恢復的政策措施》，促消費市場回暖。

今年以來，大陸多地先後發布政策措施激活消費市場。在成都，發放消費券帶動消費回暖作用明顯。此前成都520消費券共發放四輪，每輪消費券均在5分鐘內領取完畢，活動頁面累計訪問人次達到1800萬人次，核銷率達94%。

據了解，2022煙火成都消費券分為通用消費券和汽車消費獎勵券，涵蓋該市零售、餐飲、文旅、汽車行業企業和個體工商戶。通用消費券共有200元、100元、40元和20元四類面額，消費滿600元、300元、100元、50元時可分別使用。

汽車消費獎勵券則是對今年第四季度在成都購買符合條件汽車的消費者給予優惠獎勵，消費者在享受現有鼓勵汽車消費政策基礎上，可按照純電動汽車每輛2000元、其他汽車每輛1000元加上領取汽車消費獎勵券。

「此次消費券促銷活動以煙火成都為名，既回應了市民對美好生活的期待，讓成都更具煙火氣，也有效落實了助企紓困的目標。」成都市商務局相關負責人表示，通過撬動消費回補、帶動供給端恢復，消費和生產將良性互動，加快經濟發展。