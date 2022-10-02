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大陸黃金周假期發生重大車禍 陝西大巴車翻覆8死21傷

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
陝西榆林今天通報一起高速公路嚴重車禍。（榆林高速公路大隊）
陝西榆林今天通報一起高速公路嚴重車禍。（榆林高速公路大隊）

大陸十一黃金周假期出現重大交通意外。陝西省榆林市高速公路發生大巴車側翻事故，已造成8人死亡、21人輕重傷意外，事故原因尚在調查。

大陸貴州貴陽9月18日才發生大巴車翻覆造成27死20傷的重大事故。十一黃金周假期前的9月28日，大陸公安部才發布道路交通安全預警，提醒假期期間在高速公路行車，一定要保持安全車距，切勿疲勞駕駛、超速行駛。

據延安高交大隊「微信公眾號」消息，10月2日，陝西延安交警通報，10月1日14時許，惠某斌（男，51歲，榆林市清澗縣人）駕駛榆林市長運集團清澗縣分公司所有的陝KA8803號宇通牌大型普通客車（核載：37人，實載：33人），由南向北行駛至西延高速公路66KM+200M處時，車輛發生側滑後側翻於一車道內，事故造成8人不幸遇難，21人受傷正在治療。事故原因正在進一步調查。

高速公路 黃金周

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