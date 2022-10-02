歷時15年 陸國產C919大型客機明年初商運 德美泰客戶下訂

大陸國產C919大型客機已在9月完成全部適航審定工作，並獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。C919目前已有28家客戶的815架訂單。

新華社報導，C919已進入商業運營的倒數計時，預計今年年底交付首架，三個月左右或能開啟商業運營。

據中國商飛官網顯示，C919目前已累計28家客戶815架訂單。2021年3月1日，東航與中國商飛正式簽署首批5架C919購機合同，或將成為全球首家運營國產大飛機的航空公司。

根據東航的初步安排，上述5架C919飛機引進後，將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。

中國商飛官網顯示，目前C919的28家客戶中，以大陸國內居多數，國外目前僅有3家，分別是德國普仁航空的7架，泰國都市航空7架，美國GECAS公司20架。

另據路透報導，奈及利亞航空部長西里卡（Hadi Sirika）10月1日表示，奈及利亞將考慮採購中國最新認證的C919客機。他在加拿大蒙特利參加國際民航組織第41屆大會期間表示：「我們還沒看過C919。但如果它和其他飛機一樣好，那為什麼不呢？」

報導稱，目前尚不清楚C919飛機何時會獲得美國或歐洲的認證，以便在大多數外國市場打開銷路。但業內分析人士表示，中國還需要10年的時間，才能真正打破波音和空客的兩強壟斷。

中新財經報導，C919大型客機是大陸按照國際通行適航標准自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。座級158-168座，航程4075-5555公里。

民航專家李瀚明說，大陸國內最長的兩個省會城市之間的航線是新疆烏魯木齊到海南海口，長度是3500公里左右。C919標準航程為4075公里，除了極少數情況外，C919是可以滿足大陸國內航班需求和大陸往來東亞、東南亞和中亞等鄰近國家的需求的。

同時，C919還有油箱更大、航程延長到5555公里的版本，那就飛得更遠，航程更不是問題了。