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美團王興：蔚來華為理想 將取代BBA佔領高階市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美團CEO王興。新華社
美團CEO王興。新華社

10月的第一天，大陸各大車企紛紛公布最新「戰績」，其中理想汽車9 月交付新車1萬1,531輛，蔚來交付1萬878輛，小鵬交付8,468輛，賽力斯問界系列交付1萬142 輛。

作為理想汽車股東，美團CEO王興也發表了自己對於境內造車新勢力的看法：「未來三年內看好理想、蔚來、華為，並且會打破賓士、BMW，奧迪對大陸高階車市場的領導地位。」

AITO 汽車1日宣布問界系列9月交付量達1萬142 輛，再創歷史新高。此外，自8 月以來，AITO 問界系列連續兩個月單月交付量破萬。而問界第二款車型「問界M7」於8月24日開啟交付，問界M5 EV純電車型將於年內開啟交付。

值得一提的是，在華為終端BG CEO余承東發布問界新車時，經常會提到媲美百萬級豪車的配置體驗，其中問界M7 更是「完全超越豐田Alphard、凌志LM 等百萬級豪車」，遙遙領先一眾對手。

此外，理想汽車董事長李想，更是將理想L9 稱為「（人民幣）500 萬內最好家用SUV「，小鵬G9 則是「（人民幣）50萬以內最好的SUV」，而蔚來多款車型更是直接對標BBA等豪華高階品牌的競品車型，例如蔚來ET7對標BMW5 系、蔚來ES7 對標BMWX5、蔚來ET5 對標BMW3系。

BMW 理想汽車 人民幣

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