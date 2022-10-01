賀一誠盼大陸放寬7+3政策後　澳門會與香港同步

澳門特區行政長官賀一誠1日表示，澳門往香港，已沒有隔離及配額制度，但香港往澳門就因為澳門需與大陸保持免隔離通關，無法免隔離，希望大陸放寬現行的「7+3」政策後，澳門也會與香港同步。

香港電台報導，賀一誠是在大陸國慶73周年酒會致辭時表示，「澳門今年處於百年變局和世紀疫情交織的複雜背景，經歷風雨挑戰後，澳門人更深刻認識到澳門始終與『祖國』風雨同舟，血脈相連，包括面對疫情反覆時，大陸中央一直關懷指導，特區政府也始終堅持疫情防控動態清零的總方針，不會動搖。」

至於珠澳通關核檢有效期會否放寬，賀一誠指出，一直爭取放寬至72小時，但他強調需要體諒珠海方面的壓力，特別是十一假期人流多，珠海也較嚴謹，如爭取到延長會公布。