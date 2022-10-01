快訊

本土已641萬人染疫 幼兒疫苗接種率將破4成 加速增抗體

本土+43,040、境外+45、死亡+48 共10縣市破千例

台鐵萬華車站驚傳人員落軌死亡事故 北部上下行列車延遲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第五屆進博會11月5日開幕 多家台企將亮相

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
喬山健康科技總經理李永楷在生產現場。作為知名健身器材製造企業，喬山今年將首次亮相進博會。(上海台協提供)
喬山健康科技總經理李永楷在生產現場。作為知名健身器材製造企業，喬山今年將首次亮相進博會。(上海台協提供)

作為世界上首個以進口為主題的國家級展會，已連續舉辦四屆的中國國際進口博覽會（進博會）對全球企業的吸引力不斷提升，上海台商協會會員也同樣關注這場盛會，包括南僑食品、喬山科技、旺旺等台企，將亮相第五屆進博會。

第五屆進博覽會將於11月5日至10日在位於上海的國家會展中心舉行。深耕大陸多年的南僑食品集團，是進博會「常客」，2018年首屆進博會，南僑以「一帶一路安心食品供應鏈」為主題參展。

南僑食品集團總經理林昌鈺表示，首屆進博會時，南僑展位小，卻有意想不到的收穫，大大提高了公司進口事業的能見度和知名度，於是第二屆進博會開始，南僑展位面積擴大一倍，並移至食品館中央區位置。

伴隨大陸烘焙市場需求日益旺盛，獲得進博會「加持」的南僑進口事業快速成長，2021年進口品營收突破人民幣5億元，占整體營收比重逾15%。今年集團將繼續參展，展位面積約200平方公尺。

南僑食品集團生產線裡，員工正精心製作美食，作為進博會「常客」，南僑集團今年將連續第五年亮相進博會。

南僑食品集團董事長陳正文指出，進博會為南僑提供了國際矚目的展示平台和尋求國際合作的捷徑，「希望未來和更多國際品牌建立戰略合作夥伴關係，實現『同世界分享中國市場機遇』的真誠願望。」

健身器材製造企業喬山健康科技集團今年將首度亮相進博會，展示旗下高端商用、便捷家用健身器材及智慧按摩椅三大主力產品系列，並結合虛擬實境（VR）、增強現實（AR）技術，讓觀眾在互動體驗中領略運動魅力。

喬山健康科技總經理李永楷表示，已成功舉辦四屆的進博會在國際採購、投資促進、人文交流、開放合作等方面的平臺功能日益顯著，國際影響更加廣泛，已成為高水準開放的推進平台、高品質發展的有效載體。

李永楷指出，大陸加快構建新發展格局，喬山也迎來依靠大陸實現自身發展的大好機遇。亮相進博會，有利於喬山展示最新產品、傳播健身理念，進一步拓展市場。

李永楷提到，對喬山而言，參加進博會並非單純的商業選擇，而是珍惜發展機會的必然舉措。

旺旺集團集團旗下水神事業部，9月27日正式簽約成為第五屆進博會產品支持企業，並宣布將代表集團首次亮相11月5日開幕的第五屆進博會。

「立足上海，放眼全世界。」旺旺水神事業部執行主管蔡旺庭表示，期望借進博會平台，提升自身產品技術和品牌影響力，和更多全球合作夥伴碰撞出新「火花」。

南僑食品集團在第四屆進博會展位。(記者林宸誼／攝影)
南僑食品集團在第四屆進博會展位。(記者林宸誼／攝影)

上海 健身 品牌

延伸閱讀

廈門銀行慶百家 台農貸首發

四川瀘定地震災區捐款 在渝台企首批人民幣100萬

山東省6舉措 穩台企穩台商

福州市台協會長 蔣佩琪接棒

相關新聞

第五屆進博會11月5日開幕 多家台企將亮相

作為世界上首個以進口為主題的國家級展會，已連續舉辦四屆的中國國際進口博覽會（進博會）對全球企業的吸引力不斷提升，上海台商...

金九銀十？陸百強房企9月銷售額月增10％ 呈現弱復甦

大陸房地產諮詢機構克而瑞研究中心發布的最新銷售數據顯示，9月大陸百強房企單月銷售規模較前月增長10％，增幅不及往年同期；...

陸拯救房市祭組合拳 24小時內支持購房政策三箭齊發

大陸拚經濟先從拯救房地產開始，就在十一黃金周開始前一天，多部門在24小時內發布支持購房政策「三箭齊發」，包括下調首套個人...

陸9月製造業偏弱 學者籲調整防疫

受多地新冠疫情反彈等因素影響，大陸九月製造業景氣依然不佳。北京大學國家發展研究院院長姚洋指出，下半年大陸經濟成長率若能達...

大陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨（30）日公布的9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點50以上...

人行降公積金房貸利率

大陸救經濟，接二連三為房市注入強心針，繼9月29日宣布放寬首套房貸利率下限，人行30日晚間再公布，自今（10月1日）起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。