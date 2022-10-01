陸拯救房市祭組合拳 24小時內支持購房政策三箭齊發

大陸拚經濟先從拯救房地產開始，就在十一黃金周開始前一天，多部門在24小時內發布支持購房政策「三箭齊發」，包括下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點、明年底前居民換購住房可享個稅退稅優惠、首套房貸利率下限有望突破4.1%等。

諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙認為，三個重磅政策將形成政策放寬組合拳，體現官方對於支援房地產回穩的導向。

9月29日晚間，人民銀行、銀保監會發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。對符合條件的城市來說，首套住房商業性個人住房貸款利率下限允許在4.1％的利率的基礎上進一步下調。

據克而瑞的數據顯示，符合此次人行新政要求的城市至少有23個城市，具體包括哈爾濱、蘭州、武漢、大連、天津、石家莊、昆明、貴陽、泉州、溫州、瀘州、岳陽、宜昌、北海、大理、秦皇島、湛江、包頭、安慶、濟甯、常德、襄陽和桂林等。

為支持居民改善住房條件，9月30日，大陸財政部、稅務總局再發布《關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告》，自2022年10月1日至2023年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

其中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小於現住房轉讓金額的，按新購住房金額占現住房轉讓金額的比例退還出售現住房已繳納的個人所得稅。

與此同時，時隔7年後，人行再次下調公積金貸款利率。9月30日，人行決定，自2022年10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6％和3.1％。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025％和3.575％。

植信投資研究院資深研究員馬泓表示，為了更好地滿足剛性住房需求，人行時隔7年（2015年8月）首次下調首套個人住房公積金貸款利率15個基點，這有助於房地產市場儘快實現「三穩」目標。