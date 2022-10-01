陸9月製造業偏弱 學者籲調整防疫

受多地新冠疫情反彈等因素影響，大陸九月製造業景氣依然不佳。北京大學國家發展研究院院長姚洋指出，下半年大陸經濟成長率若能達百分之四就很好。他委婉呼籲官方調整現行防疫政策，在保增長和防疫之間找到一個更好的平衡。

昨天公布的官方版和財新版中國製造業採購經理人指數（PMI）並不一致。大陸國家統計局發布的九月製造業PMI為五十點一，比八月上升零點七個百分點，但僅略高於景氣榮枯線；財新九月中國製造業PMI則為四十八點一，較八月低了一點四個百分點。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河表示，九月隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加上高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，PMI重返擴張區間。但從市場需求看，新訂單指數為四十九點八，持續位於收縮區間，顯示製造業市場需求仍顯不振。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，九月影響大陸經濟發展的不利因素增多，經濟下行壓力增加。包括多地疫情捲土重來，製造業生產需求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特徵凸顯。

觀察者網報導，姚洋日前在北京一場演講中指出，下半年大陸經濟成長率若能達到百分之四就已經很好。除房地產外，應關心的還有消費。

姚洋認為，大陸官方必須拿出「真金白銀」來促進消費，例如發行特別消費國債，主要針對受疫情影響較大的低收入家庭和失業者。他建議的發行量為人民幣一點四兆元。同時，姚洋還呼籲大陸官方建立長效防疫措施。