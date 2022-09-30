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促買房 大陸下調首購住房公積金貸款利率
為挽救經濟發展頹勢，中國大陸再度出招吸引民眾買房。據中國人民銀行9月30日晚間公布，自10月1日起，下調首間個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。
據中國人民銀行官方網站公告，自2022年10月1日起，下調首間個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。第二間個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。
所謂住房公積金，是大陸職工社會保險福利「五險一金」中的「一金」，為機關、企業為在職人員和在職人員自己共同繳存的長期住房儲金，由各地住房公積金管理中心委託商業銀行，讓欲購屋者申請所謂「住房公積金貸款」。
一般而言，住房公積金貸款比大陸一般銀行提供的房屋貸款，有利率更低、還款方式靈活、頭期款比例低等優勢，是許多大陸民眾首次購屋時的首選，但缺點在於申請手續繁瑣、審批時間較長。
在此之前，為了提振房市，中國人民銀行，大陸銀保監會也已發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策，若符合條件的大陸城市政府，可自主決定在2022年底前，階段性維持、下調或取消當地新發放首間住房貸款利率的下限。目前，大陸首次購屋的房屋貸款利率下限為4.1%。
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