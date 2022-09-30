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與太平洋島國合作 陸外交部：不搞地緣政治博弈

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人毛寧30日強調，與太平洋島國合作，不會以合作為名搞地緣政治博弈。圖／截自央視新聞
大陸外交部發言人毛寧30日強調，與太平洋島國合作，不會以合作為名搞地緣政治博弈。圖／截自央視新聞

大陸與太平洋島國的合作受到美國與澳洲等國的高度關注，對此大陸外交部強調，不會以合作為名搞地緣政治博弈，強調與島國的合作公開透明、光明磊落。

大陸外交部發言人毛寧30日指出，陸方很重視發展與太平洋島國的關係，「但是我們發展同太平洋島國的關係，始終堅持大小國家一律平等、充分尊重島國的主權和意願。我們與島國的合作是公開透明、光明磊落的，不附加政治條件，也不做強加於人的事情，更不針對任何第三方」，她強調，大陸跟島國的合作也是得到了島國真誠歡迎的，經得起時間和歷史的檢驗。

另外對於美國和太平洋峰會，毛寧則回應稱，注意到美國總統拜登（Joe Biden）出席了「美國—太平洋島國峰會」，也注意到美國強調要致力於加強在這個地區的存在。

毛寧強調，「中方對於有意願的國家，加強同島國的正常交往合作持開放態度，同時我們認為太平洋島國不應該成為大國博弈的棋子」，她並說明，大陸希望美方能夠真心實意地為太平洋島國應對氣候變化，實現發展振興提供支持，而不是以合作為名搞地緣政治博弈，更不應該把陣營對抗複製到太平洋島國。

大陸跟美國在太平洋的競逐已經日益熱烈，美國28至29日首度舉辦太平洋島國峰會，邀集14個太平洋島國領袖齊聚華府，包括今年稍早與中國大陸簽署安全協議的索羅門群島。會上美國總統拜登宣布提供逾8億美元援助，供太平洋島國對抗氣候變遷、強化永續性發展。

此前大陸與索羅門群島簽署「中索安全協議」引起關注，不久後大陸外長王毅在5月時，以十天行程出訪太平洋8島國，並在斐濟共同召開第二次「中國—太平洋島國外長會」，宣布推進氣候變遷、減貧、防災、農業等多項合作，不過當時並未能成功與各島國發布聯合聲明。

美國 毛寧

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