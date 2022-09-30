陸兩年內第4度約談貨運業者 要求不得惡意壓價競爭

大陸貨運業競爭激烈情況下，多有拖欠司機運費等損害司機權益的情事，為此大陸交通部約談了4間貨運業者，要求不得惡意壓價競爭、要保持運輸價格的相對穩定，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利。這已經是兩年內第4度相關約談。

由大陸交通運輸部主導的官方組織「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室」，30日對滿幫集團、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車4家互聯網道路貨運平台公司進行了約談。官方在約談中指出，近期通過網友留言、群眾來電來信等管道發現，部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、拖欠貨車司機運費等問題，損害了貨車司機合法權益。

官方強調，為落實好第189次國常會會議精神，切實保持運輸價格相對穩定，對4家平台公司提出了三項要求，包含：一要進一步提高政治站位，深入排查整治各平台公司存在的安全風險隱患，及時化解風險，確保行業安全穩定；二要健全貨源審核制度，完善拖欠運費處理協調機制，不得惡意壓價競爭。2022年年底前，不得隨意調整收費標準和運營規則，要保持運輸價格的相對穩定，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利；三要加大對貨車司機關心關愛力度，切實保障廣大貨車司機合法權益。

消息指出，各平台公司表示，將按照約談要求，舉一反三，認真履行企業主體責任，紮實整改，暢通貨車司機投訴舉報管道，有效解決拖欠運費等突出問題，「堅決杜絕惡意壓價競爭，切實保障貨車司機合法權益，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利，著力維護行業安全穩定發展大局」。

事實上這不是大陸交通部第一次做出相關約談，此前在7月8日這4家貨運公司就已被約談過，官方要求網路貨運平台要提高站位、正視問題，立即對壓價競爭行為進行整改，著力規範平台收費行為，堅決消除超載超限、違規載客、運輸違禁品等安全隱患，嚴格落實「陽光行動」民生實事部署要求，向社會公開抽成比例或會員費上限。

再往前，2022年1月20日、2021年5月14日，大陸交通部都對貨運公司進行約談，針對網絡貨運平台亂象持續存在進行提醒。