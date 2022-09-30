快訊

旅遊入出境指引出爐 入境旅客若染疫須自負治療費用

台股面臨萬3保衛戰 金管會宣布「2招救市」

立院三讀《警械使用條例》 4情況可直接開槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸太空站轉位完成 從「一」字形變為「L」形

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
問天實驗艙轉位進行後，大陸天宮太空站已經成「L」形。（圖／取自「中國載人航天」微信公眾號）
問天實驗艙轉位進行後，大陸天宮太空站已經成「L」形。（圖／取自「中國載人航天」微信公眾號）

大陸問天實驗艙30日在太空完成在軌轉位，使得整個太空站從「一」字形，朝向「L」形轉變，未來還將進一步轉成「T」形架構。

據大陸載人航天辦公室微信公眾號訊息， 9月30日12時44分，經過約1小時的天地協同，問天實驗艙完成轉位。轉位期間，問天實驗艙首先完成相關狀態設置，而後與天和核心艙分離，之後採用平面轉位方式完成轉位，並與節點艙側向埠再對接。

消息稱，這是大陸首次利用轉位機構在軌實施大體量艙段轉位操作。問天實驗艙轉位完成後，空間站組合體由兩艙「一」字構型轉變為兩艙「L」構型。後續，空間站組合體將以「L」構型在軌飛行，等待夢天實驗艙發射、交會對接後，還將轉位形成空間站三艙「T」字構型組合體。

根據大陸「天宮」太空站的建設規劃，除了天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙，還將會有共軌飛行的巡天光學實驗艙。目前在太空站的太空人為「神舟十四號」搭載的陳冬、劉洋與蔡旭哲，於2022年6月升空。

目前夢天實驗艙已完成出廠前所有研製工作，並於8月初公布已運抵海南文昌航天發射場，有序展開各項任務準備。預計將發射夢天艙的長征五號B遙四運載火箭也在9月初公布已經運抵文昌航天發射場。

太空人 公眾號 微信

延伸閱讀

美國「嚴重影響」中國禁毒能力 陸大使籲美解除制裁

陸駐俄大使：將推動雙邊經貿關係和規模「雙提升」

解放軍最新型核潛艦長征18號 南海軍演亮相

大陸首例 江蘇省政府公布重大政策前 須向省人大常委會報告

相關新聞

大陸研發mRNA疫苗臨床實驗中 首獲印尼緊急使用授權

印尼國家食品藥品監管局29日宣佈，授予一款中國大陸製的新型冠狀病毒mRNA疫苗緊急使用授權，用於18周歲及以上人群，成為...

打擊虛假外匯交易 陸點名十銀行協助非法資金外流

大陸國家外匯管理局29日通報了一批關於銀行外匯違規的案例，並點名譴責了 10家協助非法資本外流的銀行，誓言要打擊虛假外匯...

四川瀘定大地震 陸發改委撥款4.5億元重建

大陸四川瀘定地區9月5日發生大地震，導致多人傷亡，大陸發改委30日表示，已經撥款人民幣7,000萬元（約合台幣4.48億...

要價逾1700元…賣「山寨迪奧」玩具 山姆會員店急撤

近日，山姆會員店被曝出售「山寨Dior」玩具，這款標注為「Dior」聯名的兒童玩具，含可DIY的項鏈、手鏈、耳骨夾等，售...

大陸太空站轉位完成 從「一」字形變為「L」形

大陸問天實驗艙30日在太空完成在軌轉位，使得整個太空站從「一」字形，朝向「L」形轉變，未來還將進一步轉成「T」形架構。

「香港回來了」…200金融巨頭 11月匯聚香江開峰會

香港金融管理局公布，11月1日起一連兩日舉行國際金融領袖投資峰會，有約200名金融界領袖出席，其中包括逾百間全球重要金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。