大陸太空站轉位完成 從「一」字形變為「L」形

大陸問天實驗艙30日在太空完成在軌轉位，使得整個太空站從「一」字形，朝向「L」形轉變，未來還將進一步轉成「T」形架構。

據大陸載人航天辦公室微信公眾號訊息， 9月30日12時44分，經過約1小時的天地協同，問天實驗艙完成轉位。轉位期間，問天實驗艙首先完成相關狀態設置，而後與天和核心艙分離，之後採用平面轉位方式完成轉位，並與節點艙側向埠再對接。

消息稱，這是大陸首次利用轉位機構在軌實施大體量艙段轉位操作。問天實驗艙轉位完成後，空間站組合體由兩艙「一」字構型轉變為兩艙「L」構型。後續，空間站組合體將以「L」構型在軌飛行，等待夢天實驗艙發射、交會對接後，還將轉位形成空間站三艙「T」字構型組合體。

根據大陸「天宮」太空站的建設規劃，除了天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙，還將會有共軌飛行的巡天光學實驗艙。目前在太空站的太空人為「神舟十四號」搭載的陳冬、劉洋與蔡旭哲，於2022年6月升空。

目前夢天實驗艙已完成出廠前所有研製工作，並於8月初公布已運抵海南文昌航天發射場，有序展開各項任務準備。預計將發射夢天艙的長征五號B遙四運載火箭也在9月初公布已經運抵文昌航天發射場。