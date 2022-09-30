打擊虛假外匯交易 陸點名十銀行協助非法資金外流

大陸國家外匯管理局29日通報了一批關於銀行外匯違規的案例，並點名譴責了 10家協助非法資本外流的銀行，誓言要打擊虛假外匯交易，這也被視為大陸監管當局穩定人民幣貶值的最新舉措。

本次公開通報10起銀行違規典型案例，涉及10家銀行辦理的跨境擔保、境外直接投資對外付匯、貨物貿易、服務貿易等業務。

大陸國家外匯管理局指出，該機構將加強外匯市場監管，嚴厲打擊外匯領域違法違規行為，重點打擊虛假、欺騙性外匯交易，壓實銀行展業審核責任，維護外匯市場健康良性秩序。

這10起典型案例均為違規辦理資金流出業務案例，違規主體類型涉及廣泛，既有政策性銀行、國有大行，也有股份制銀行、城商行以及外資銀行。在這10起案例中，處罰款金額最高的達到人民幣4266.16萬元。

據大陸《外匯管理條例》及相關外匯管理法規，金融機構在辦理結售匯及外匯收支業務時，應當遵循「瞭解客戶、瞭解業務、盡職審查」原則，核實客戶背景，瞭解交易目的和性質，對交易單證的真實性及與外匯收支的一致性進行合理審查，及時報告問題業務。

第一財經報導，外匯局相關部門負責人表示，2021年，外匯檢查部門依法對銀行各類外匯違規行為處罰沒款人民幣1.78億元。銀行違規行為主要集中體現為，違規辦理外匯資金收付和結售匯、違規提供跨境擔保等業務。為進一步提高銀行外匯業務合規經營水準，加大警示教育力度，外匯局公開通報一批銀行違規典型案例。

例如，其中罰款金額最高的案例——國家開發銀行海南省分行違規辦理內保外貸案，2017年3月，國家開發銀行海南省分行未盡審核責任，違規辦理內保外貸業務。根據《外匯管理條例》第四十三條，對該行給予警告，處罰款人民幣4266.16萬元。

違規辦理內保外貸的處罰金額往往較高。除了上述案例，滙豐銀行（中國）成都分行違規辦理內保外貸案，對該行給予警告，處罰款人民幣297.48萬元。罰款金額在本次通報中位居第二。

此外，違規辦理外匯資金收付和結售匯等業務也是銀行被罰的重點。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行均有地方分支行吃了罰單。其中，建設銀行天津河西支行違規辦理離岸轉手買賣對外付匯案、工商銀行雲南省分行違規辦理境外直接投資付匯案，罰款金額均超人民幣百萬元。

通報案例中，還有渤海銀行上海分行違規辦理利潤匯出案、華夏銀行蘇州昆山支行違規辦理利潤匯出案、內蒙古銀行二連浩特分行違規辦理預付貨款案等。

上述外匯局相關部門負責人稱，下一步，外匯局將在提升貿易投資便利化水準的同時，加強外匯監督與檢查，切實維護國家經濟金融安全，具體作法如下：

一是密切關注跨境資金流動形勢變化，加大對重點主體、重點管道、重點業務的非現場監測與檢查力度，從嚴從快查處虛假欺騙性交易。

二是對地下錢莊、跨境賭博等外匯違法案件「以案倒查」，以「零容忍」態度堅決查處金融機構為非法金融活動提供跨境通道或服務的行為。

三是在防範風險同時，指導銀行進一步落實外匯便利化政策，營造良好營商環境，讓更多守法經營的市場主體真正享受更優質服務。