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陸駐俄大使：將推動雙邊經貿關係和規模「雙提升」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐俄羅斯大使張漢暉指出，將會推動中俄經貿關係規模和質量「雙提升」。（圖／取自中國駐俄羅斯大使館官網）
中共駐俄羅斯大使張漢暉指出，將會推動中俄經貿關係規模和質量「雙提升」。（圖／取自中國駐俄羅斯大使館官網）

大陸與俄羅斯經貿關係持續發展，大陸駐俄羅斯大使張漢暉指出，將繼續與俄方一道，積極採取有力舉措，全力促進兩國正常經貿往來，維護產業鏈供應鏈穩定，推動中俄經貿關係規模和質量「雙提升」。

俄羅斯衛星通訊社30日刊出對張漢暉的專訪，內容指出，今年以來，面對複雜多變的國際環境和新冠疫情等多重考驗，「中俄經貿合作韌性十足、逆勢增長、成績亮眼」。2022年前8個月雙邊貿易額突破1,172億美元，大幅增長31.4%，「相信全年雙邊貿易額將再創歷史新高」。

張漢暉強調，陸方將繼續與俄方一道，積極採取有力舉措，全力促進兩國正常經貿往來，維護產業鏈供應鏈穩定，在鞏固能源、機械、農業等領域合作的同時，打造數字經濟、綠色發展、生物醫藥等新的增長點，推動中俄經貿關係規模和質量「雙提升」。

公開資料顯示，大陸與俄國經貿關係持續提升，大陸從俄國進口項目主要是能源，包含天然氣、石油、煤炭等。此前在9月初俄羅斯天然氣工業股份公司宣布與大陸中國石油天然氣集團達成協定，將逐步把天然氣貿易改為由本幣結算。

根據大陸海關總署9月20日發布的數據顯示，8月從俄羅斯進口的煤炭及石油數量持續攀高。其中煤炭到貨量達 854 萬噸，年增57%，並創下五年來的最高水平；8月大陸對俄羅斯石油進口總量為834.2萬噸，年增則達28％。

俄羅斯 疫情 海關

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