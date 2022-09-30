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陸貿促會調查 47.68%外企反映疫情影響生產

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸貿促會調查顯示，近半外企認為疫情影響生產。圖為上海洋山港碼頭。（新華社）
大陸貿促會調查顯示，近半外企認為疫情影響生產。圖為上海洋山港碼頭。（新華社）

大陸疫情防控措施對外資企業的影響，一直受到關注。最新調查顯示，有47.68%的外企指出疫情影響生產，對於第三季外貿發展信心恢復的外企則有45.1%，另30.31%的外貿企業預計今年全年貿易額能夠較去年有所增長。

據法治日報30日報導，中國大陸貿促會日前發佈「第三季度外貿形勢調研報告」，顯示45.1%的外貿企業表示第三季外貿發展信心逐步恢復；30.31%的外貿企業預計今年全年貿易額能夠較去年增長，該比例較第二季上升4.09個百分點；大中型企業對全年外貿形勢更為樂觀，小微企業預期雖然較弱，但較第二季有所改善。

貿促會新聞發言人、中國國際商會秘書長孫曉指出，8月下旬開始調查回收的2,043份問卷，顯示「各項穩外貿政策實施效果在三季度開始集中顯現，上半年企業反映強烈的運價、能源、資金、匯率等問題得到明顯緩解」。

具體而言，22.69%企業貿易額較前季上升，19.52%企業利潤較前季上漲。高附加值行業出口利潤增長幅度大，鐵路船舶航空航太運輸設備、造紙和紙製品、專用設備製造、汽車等行業，分別有40%、39.29%、35%和28.28%企業實現出口利潤較前季增長。

另外，東協成為大陸外貿訂單最大來源市場，第三季外貿企業新增訂單主要來源市場前三位分別為東協、歐盟和美國，占比分別為30.6%、30.55%和25.29%。

不過孫曉也指出，目前外貿企業仍面臨外部需求收縮、在手訂單不足、綜合成本高企、疫情反復困擾、經貿摩擦增多等多重困擾。調查顯示，60.02%企業表示訂單下降是面臨的最大困難，51.83%企業感受到訂單分流，56.22%企業認為原材料成本上升，47.68%企業反映疫情影響生產。

疫情 東協

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