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大陸製造業景氣度回暖 9月PMI重返擴張區間

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國家統計局公布的9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點50以上。(取自大陸國家統計局網站)
大陸國家統計局公布的9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點50以上。(取自大陸國家統計局網站)

大陸國家統計局今（30）日公布的9月製造業採購經理指數PMI）為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點50以上，為2022年下半年以來首次處於擴張區間；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.6和50.9，均連續4個月高於臨界點。

對此，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，9月隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加上高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，PMI重返擴張區間。本月三大指數均位於擴張區間，顯示經濟總體延續恢復發展態勢。

不過，同日公佈的9月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1，較8月下降1.4個百分點，與5月持平，為5個月以來最低。這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI並不一致。

大陸官方製造業PMI是由中國物流與採購聯合會和大陸國家統計局統計發布，調查樣本超過3,000 家，以大中型企業為主。財新製造業PMI調查樣本企業約500家，以中小型以及出口導向型企業為主。

有分析指出，根據量化統計，當官方及財新版本出現背離時，通常代表經濟波動加劇，且因官方PMI的採樣範圍更廣，波動性相較於財新PMI來的小，與工業增加值的相關性也更高。

趙慶河表示，9月製造業進入傳統旺季，生產指數升至51.5，高於上月1.7個百分點，重新回到臨界點以上，製造業企業生產活動有所加快，生產有所擴張。同時，為滿足生產需要，企業原材料採購力度加大，採購量指數升至50.2，製造業市場活躍度有所上升。

雖然本月製造業景氣水準有所回升，但從市場需求看，官方公布的新訂單指數為49.8，繼續位於收縮區間，表明製造業市場需求仍顯不振。不過，企業預期有所改善，生產經營活動預期指數為53.4，高於上月1.1個百分點，製造業企業信心有所回升。

官方數據顯示，大、中、小型企業景氣水平均有所回升。大型企業PMI為51.1，比上月上升0.6個百分點，連續兩個月位於擴張區間，其中生產指數和新訂單指數分別為53.7和51.0，產需同步增長。中型企業PMI為49.7，比上月上升0.8個百分點，景氣水準持續改善；小型企業PMI為48.3，比上月上升0.7個百分點，景氣水準由降轉升。

不過，從財新公布的分項數據來看，9月製造業供需雙降，其中製造業生產指數為6月以來首次落至榮枯線以下，新訂單指數連續兩個月處於收縮區間，降至近5個月來最低。受調查企業反映，疫情和防疫管制對生產安排、需求和供應鏈均造成制約，尤其是出行和經營受限導致需求受挫。在三大類產品中，投資品類產量下降最為明顯，而消費品類銷售降幅最大。

財新數據顯示，外需方面因海外市場對中國製造業產品的需求加速下降，同時疫情持續造成影響，導致9月新出口訂單指數在榮枯線以下繼續回落，為6月以來新低。

財新網引述財新智庫高級經濟學家王喆分析指出，近期影響經濟發展的不利因素增多，經濟下行壓力增加。9月以來，多地疫情捲土重來，部分重點地區確診病例數較8月明顯增加，製造業生產需求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特徵凸顯。

王喆指出，當前，經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、預期不穩，施策重點應集中於促進就業、發放補助、提振需求，並透過傳遞政策信號培育市場主體信心。

指數 PMI

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