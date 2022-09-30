泉州預包裝食品 快捷外銷家鄉味

自2019年9月中國大陸首個市場採購貿易方式出口預包裝食品試點政策落地僑鄉福建泉州以來，越來越多大陸國產預包裝食品通過市場採購方式從這裡快捷出海，眾多泉州古早味食品讓菲律賓、越南、泰國、柬埔寨等地的海外鄉親一解鄉愁。

中新社報導，泉州海關28日發布的統計數據顯示，今年前8個月，泉州海關共監管市場採購貿易出口預包裝食品1303批、貨值2.5億元（人民幣，下同）；而近3年來，該海關累計監管市場採購貿易出口預包裝食品3363批、貨值9.3億元，已輸往菲律賓、越南、泰國、緬甸、寮國、伊朗、埃及等11個國家。

作為中國大陸重要的休閒食品生產基地和集散中心，泉州食品產業總產值超過千億元，產品暢銷海內外，出口額超過40億元。龐大的海外僑胞群體對家鄉食品有著普遍的認同感和強大的需求，安溪產的湖頭米粉、惠安產的糕點、石獅產的涼茶飲料、晉江產的糖果巧克力等當地特產更是他們心心念念的家鄉味。

在泉州石獅服裝城，一批重2噸的安溪湖頭米粉和石獅產涼茶飲料正以市場採購貿易方式申報，即將發往菲律賓。

「以前，本地特色食品要供應到海外市場存在諸多困難。」石獅市迪派進出口貿易有限公司相關負責人歐陽萌芽說，公司的東南亞客戶主要供應海外僑胞採購商的商超和餐飲場所，需要的食品種類特別多，但是單批批量不大，以前得分別向多個出口食品備案生產企業採購，在企業所在地分別申報，再通過物流匯到同一地點拼櫃出口，十分不便且成本高昂。

2019年9月，石獅服裝城獲批市場採購貿易方式出口預包裝食品試點，為福建地方特色食品出口開闢了新途徑，滿足了部分出口貿易商批次多、批量小、品種雜的出口需求，有效激發市場主體活力，形成獨具福建地方特色的出口貿易新業態。