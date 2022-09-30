寧德時代斥資620億 洛陽建基地
中國大陸動力電池「一哥」寧德時代28日晚間發布公告稱，隨著大陸國內外新能源行業快速發展，動力電池及儲能產業的市場持續增長，為進一步完善產能布局，該公司擬在河南省洛陽市伊濱區投資建設洛陽新能源電池生產基地專案，專案總投資不超過人民幣140億元（約新台幣620億元）。
寧德時代表示，這次投資建設生產基地事項符合該公司戰略發展規劃，對公司業務發展具有重要意義。
今年以來，寧德時代不斷擴產，其中廈門基地、山東濟寧基地擬分別投資不超過人民幣130億元、140億元建設電池生產線，匈牙利基地擬投資不超過73.4億歐元建設100GWh（吉瓦時，百萬度）動力電池產能支撐海外業務發展。
興業證券認為，在新能源車市場延續高景氣度的背景下，動力電池裝機需求同步上升。主要電池企業均在加速擴張，寧德時代預計到2025年底產能可達700GWh以上，中國大陸企業的競爭能力將進一步增強。
值得注意的是，今年以來，大陸動力電池產量和裝機量不斷增加。據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布資料顯示，今年1月至8月，大陸動力電池累計產量為303.8GWh，年增172.3%；累計裝機量為162.1GWh， 年增112.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言