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陸第三產業增加值 年均增速達7.4%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局28日發布的中共十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，2013年至2021年，第三產業增加值年均增速達到7.4%，比大陸國內生產總值（GDP）年均增速高0.8個百分點；對經濟增長的年均貢獻率達到55.6%，比第二產業高16.4個百分點。

新華社報導，報告顯示，中共十八大以來，大陸產業結構不斷優化，轉型升級成效顯著。2013年至2021年，大陸糧食生產保持平穩，年均產量6.6億噸；第二產業增加值年均增長6%。2021年第三產業增加值佔GDP的比重為53.3%，比2012年提高了7.8個百分點，穩居大陸國民經濟的第一大產業。

三次產業結構由2012年的9.1:45.4:45.5調整為2021年的7.3:39.4:53.3。

需求結構更趨協調，內需戰略基點得以鞏固。2013年至2021年，大陸平均消費率為54.2%，比2012年提高3.1個百分點；最終消費支出對經濟增長的貢獻率年均值為53.2%，除2020年受新冠肺炎疫情衝擊影響外，消費對經濟增長的貢獻率均在50%以上，是大陸經濟增長的主要驅動力。

區域發展戰略紮實推進，區域新格局加速構建。按不變價核算，2013年至2021年，東部、中部、西部、東北地區生產總值分別年均增長7%、7.5%、7.7%和4.7%，中西部地區發展速度領先於東部地區。

從居民人均可支配收入看，2021年，東部、中部、西部、東北四區域的居民人均可支配收入分別為人民幣44980元、29650元、27798元和30518元，最高的東部和最低的西部之間的收入比，由2013年的1.70:1縮小至1.62:1，區域良性互動，相對差距逐步縮小。

中共 新冠肺炎

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