鹽鹼灘塗發展水產養殖 全村分紅

金秋時節，在河北省滄州市海興縣小山鄉東侯村南美白對蝦養殖基地，捕蝦工人馬秀雲熟練地駕駛小船收起蝦籠，一批又一批蝦被撈上岸分撿打包。

新華社報導，「我從村集體承包了4000畝水面搞對蝦養殖，今年收成還不錯。」東侯村黨支部委員王本倉介紹說，村集體有3副鹽場和1.7萬畝養殖水面，以競價形式進行公開招標對外承包，承包費給全體村民分紅，村裏1900多人每年人均分紅5000元（人民幣，下同）左右，村裏大部分人還參與或入股了水產養殖和鹽業生產，小日子過得都不錯。

海興縣地處渤海之濱，土地鹽鹼化嚴重，種植效益差，曾有「苦海沿邊、洼大村稀」之稱，當地人吃夠了鹽鹼灘塗的苦。

近年來，當地依託鹽鹼灘塗搞起了水產養殖，擴大了鹽業生產，「鹽汪子」成了村邊最常見的風景。

「目前全縣水產養殖總面積近8萬畝，主要養殖南美白對蝦、梭子蟹等，年產量0.52萬噸，產值2.15億元，從業人員1.52萬人。」海興縣農業農村局副局長董海甫介紹說，下一步當地將從優化水產養殖模式、引進新品種、延伸產業鏈等方面開拓創新，提高水產養殖和鹽業發展的經濟效益，助推鄉村振興。

「今年行情挺好，蝦的價格高，收益還不錯。」在海興縣小山鄉蔡莊子村郭家洼，養殖戶李榮軍正忙著打撈發貨。

「我們村是典型的水產養殖村，有12副鹽場和2萬畝養殖水面對外承包，村裏1400多口人都是股東，承包費旱澇保收，人均分紅七八千元，還不算其他收入。」蔡莊子村黨支部委員姜風春說，村民基本不用外出打工，在村裏就能就業。

蔡莊子村建有孵化池和育苗場，每年收完蝦，就開始向外塘引海水，提前處理水質，殺死多餘藻類。海水經過在鹹水灘塗一夏天的晾曬，引進到結晶池的水含鹽度比直接引進海水高，縮短了結晶的時間，海水得到了更好的利用。蔡莊子村原鹽年產量4萬噸，今年鹽的價格比較好，一噸能賣到300多元。