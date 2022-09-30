陸汽車業併購活躍 新能源勢頭強

國際會計師事務所普華永道29日發布的《2022年上半年中國汽車行業併購活動回顧及趨勢展望》顯示，相較過去兩年同期，今年上半年汽車行業併購總體呈增長態勢。

中新社報導，報告指出，2022年上半年中國汽車行業完成254起境內外併購交易，已披露的交易金額超1793億元（人民幣，下同），相較2021年同期增速迅猛。2020年至2022年上半年，中國汽車行業已披露的併購投資總額累計超7707億元，交易活躍。

2022年上半年汽車行業大型交易數量較2021年同期有所回落，降至25宗。從交易平均額來看，中型交易平均額較上年同期降幅22%，在三筆超百億元的重大交易推動下，總體平均交易額相較上年度抬升。

從細分賽道來看，2022年上半年與上年同期，汽車零部件和整車製造領域的交易數量及金額均有顯著增幅。汽車零部件領域電動化汽車部件、自動駕駛、智能駕駛等賽道風頭強勁，吸金熱度不減；整車製造領域受造車新勢力強勁入局及傳統汽車廠商加速產業整合驅動，投資總量可觀；汽車後市場領域受宏觀環境影響交易增勢放緩。

從整車製造領域來看，2022年上半年交易數量達31筆，交易金額658億元。前十大交易中，新能源汽車勢頭強勁。傳統燃油車廠商加速整合，產業間整合迸發規模優勢，或將為其業務分拆佈局新能源賽道提供更多可能。當前，新能源汽車市場百家爭鳴，出現傳統造車企業背書的新能源品牌、登上主流舞台的造車新勢力和跨界加入戰局的互聯網公司三足鼎立的局面。

日前，大陸官方發布關於延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策的公告，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免徵車輛購置稅。普華永道中國稅務部合夥人陳希萌表示，這一舉措旨在發揮稅務政策的經濟調節作用，既有助於激發新能源汽車消費市場的潛能，也降低了車企制定新財年研產銷計劃的不確定性，同時還體現了大陸政府致力於實現雙碳目標的積極努力。