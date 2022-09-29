傳陸10月將釋1,500萬噸成品油出口配額 解歐洲能源危機

北溪一號、二號天然氣管道傳出洩漏，恐加劇歐洲今年冬季的能源危機。財新網報導，市場人士預期，歐洲可能從中國進口取暖用成品油，而中國也將順勢提高成品油出口配額。多家券商預期，大陸10月將再釋放1,000萬至1,500萬噸成品油出口配額。

成品油是指原油經加工而成的石油燃料等產品，主要包含汽油、柴油、煤油等。

上海國際航運研究中心指出，俄烏戰事導致的能源危機可能在冬季惡化，歐洲已提前為冬季取暖做準備，不但加大煤炭、液化天然氣（LNG）進口，也從更遠的亞洲進口取暖用油。

國際能源總署測算，這將導致今年冬季每日增加30至50萬桶的成品油需求。財新網指出，歐洲9月的取暖油進口量已大幅增加。數據顯示，9月，歐洲平均每天進口的柴油量近165萬桶，比8月增加約20萬桶。

市場人士稱，但旺季需求下，歐洲難以指望同處大西洋盆地的美國，因此只能向中東及亞洲等更遠的區域尋找成品油。

大陸長江證券、國海證券等機構預期，中國10月將會再釋放1,000萬至1,500萬噸成品油出口配額。在今年夏季國際成品油異常短缺時期，大陸商務部也曾於6月下發第二批450萬噸成品油配額，7月又下發第三批500萬噸成品油配額。

財新網指出，中國對成品油出口採配額制管理。儘管2021年中國大陸已成為全球第一大煉油國，當年煉油能力達到9.1億噸。但在「雙碳」背景下，上半年大陸成品油出口量年比大減逾五成。

今年以來，大陸商務部三次累計下發2,250萬噸成品油出口配額，相比2020年、2021年中國成品油出口總量分別為4,574萬噸和4,031萬噸明顯減少。

某租船經紀人預期，一旦中國10月如預期釋放更多成品油出口配額，對運輸市場將是一項利多，成品油輪的租金可望被推漲至更高水準。