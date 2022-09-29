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2022年全球創新指數報告發布 大陸排名升至第11位

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
世界智慧財產權組織29日發布2022年全球創新指數報告，中國大陸的排名上升一位至第11名。(新華網)
世界智慧財產權組織29日發布2022年全球創新指數報告，中國大陸的排名上升一位至第11名。(新華網)

總部位於瑞士日內瓦的世界智慧財產權組織29日發布2022年全球創新指數報告，瑞士、美國、瑞典、英國和荷蘭是世界上最具創新性的前5大經濟體，中國大陸的排名則上升一位至第11名。

據央視新聞報導，報告顯示，儘管受到新冠疫情的影響，2021年全球創新活動的研發和投資仍蓬勃發展。2021年，全球頂級企業的研發支出增加近10％，風險投資交易激增46％，一些發展中經濟體在創新方面的表現於預期。

值得注意的是，10年前中國大陸在這份榜單位列第34名，如今即將進入前十。世界智慧財產權組織總幹事鄧鴻森表示，中國取得的成績顯示了國家將創新作為增長引擎，給予大量關注的結果。

此外，近年來全球創新格局發生了變化。如今，每10件智慧財產權申請中有7件來自亞洲、非洲和拉丁美洲，而10年前，每10件中僅有5件。

鄧鴻森表示，這意味著，這些擁有著龐大人口、巨大經濟（潛力）的地區，它們正在開始參與並塑造全球創新格局。未來全球不僅要關注對創新的投入，還要關注如何將投入轉化為經濟和社會影響力。

瑞士 智慧財產權

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