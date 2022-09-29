徐直軍：華為要在極端環境下活下來 需堅持基礎研究不動搖

集微網消息，日前華為心聲社區公開了華為輪值董事長徐直軍在STW 2022開幕式上的講話。

徐直軍指出，科學發展與技術創新是推動人類文明進步和社會發展的關鍵力量，當前世界發展面臨睏境，經濟發展動能不足，急切需要科技創新為之注入活力。在計算領域，未來10年全球算力需求面臨2-3個數量級的增長，如何超越摩爾定律、如何突破馮諾依曼架構瓶頸、如何實現跨地域算力供給是需要解決的關鍵挑戰；在通信領域，5.5G有望將單小區XR用戶數提升5倍，並在上行帶寬提升上，前進一小步，但距離全息通信沉浸式體騐以及無處不寬、無處不在、無處不快的要求，還需要很多重大的突破與創新。6G會有什麽樣的核心技術進步，業界還在探索中；在人工智能領域，AI雖然已在圖像、語音識別等方面應用，並形成了一定規模，但在其他很多方面，訓練仍依賴大量算力和數據，小樣本、可解釋性、安全魯棒性等關鍵問題仍難以有效解決，這些都製約了人工智能更廣泛的應用。

徐直軍表示，華為要在極端的環境下活下來，有發展，有未來，這就需要堅持基礎研究不動搖，堅持開放創新不動搖。過去10年，華為累計研發投入8450億元人民幣，每年在基礎研究上的投入超過200億元人民幣，面對未來的發展與挑戰，我們設立了86個基礎技術實騐室，並團結全球高校成立了172個聯合實騐室、聯合創新實騐室，共同在基礎技術上開展研究，在重大難題上聚焦創新突破，解決生存面臨的各種問題。