寧德時代再擲620億元 在河南洛陽建新能源電池項目

大陸動力電池「一哥」寧德時代昨（28）日晚間發布公告稱，隨著大陸國內外新能源行業快速發展，動力電池及儲能產業的市場持續增長，為進一步完善產能布局，該公司擬在河南省洛陽市伊濱區投資建設洛陽新能源電池生產基地專案，專案總投資不超過人民幣140億元（約新台幣620億元）。

寧德時代表示，這次投資建設生產基地事項符合該公司戰略發展規劃，對公司業務發展具有重要意義。

今年以來，寧德時代不斷擴產，其中廈門基地、山東濟寧基地擬分別投資不超過人民幣130億元、140億元建設電池生產線，匈牙利基地擬投資不超過73.4億歐元建設100GWh（吉瓦時，百萬度）動力電池產能支撐海外業務發展。

興業證券認為，在新能源車市場延續高景氣度的背景下，動力電池裝機需求同步上升。主要電池企業均在加速擴張，寧德時代預計到2025年底產能可達700GWh以上，中國企業的競爭能力將進一步增強。

值得注意的是，今年以來，大陸動力電池產量和裝機量不斷增加。據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布資料顯示，今年1月至8月，大陸動力電池累計產量為303.8GWh，年增172.3%；累計裝機量為162.1GWh， 年增112.3%。