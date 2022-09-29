今年最貴新股登陸科創版 萬潤新能上市首日破發

今年以來，大陸A股市場發行價格最高的新股──萬潤新能今（29）日登錄上交所科創版，這檔「年內最貴新股」同時供貨寧德時代和比亞迪兩大動力電池巨頭磷酸鐵鋰正極材料，其上市消息令市場關注，不過上市首日就遭遇跌破發行價逆風。

萬潤新能發行價為人民幣299.88元，29日開盤報人民幣249.99元，下跌16.64％。截止到上午11時30分，股價下跌至人民幣213.37元，跌幅達28.85％。

萬潤新能成立於2010年，主要從事鋰電池正極材料的研發、生產和銷售。主要包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池廠商。

據中國化學與物理電源行業協會對大陸鋰電池用磷酸鐵鋰正極材料產銷量的統計和分析，2018年，萬潤新能市占位於行業第二位；2019年、2020年，萬潤新能市占位於行業第三位。

萬潤新能是今年以來A股市場的最貴新股，也是A股史上第二貴新股。其發行價格高達人民幣299.88元，僅次於A股最貴新股禾邁股份人民幣557.8元的發行價。公告顯示，萬潤新能發行本益比為75.25倍，參考行業本益比為19.21倍。按照人民幣299.88元的發行價，萬潤新能最終募資總額高達人民幣63.89億元。

晉身今年以來最貴新股，萬潤新能有著高增長的業績底氣。業績方面，2019至2021年，萬潤新能營業收入分別為人民幣7.66億元、6.88億元和22.29億元；同期淨利潤分別為人民幣-7338.57萬元、-4461.16萬元和3.53億元。

萬潤新能預計今年1到9月營收為人民幣66.8億元到78億元，年增483.22%至581.01%；預計淨利潤約為人民幣7.4億元至8億元，年增304.44%至337.23%。

對於「破發」原因，有市場人士指出，萬潤新能雖然處於熱門賽道領域，但目前市場進入深度調整，賽道股正處於殺估值階段，高價新股被市場選擇性放棄。同時，近期A股市場上新股破發情況增加，也影響高價新股的上市表現。