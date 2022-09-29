巴克萊：人民幣疲軟 威脅全球貿易

人民幣對美元匯率貶勢不休，離岸市場創下史上最低、在岸市場也刷新近14年新低紀錄。華爾街日報引述巴克萊集團（Barclays, BCS）經濟學家在一份報告中指稱，中國大陸貨幣的貶值可能削弱其他國家的出口競爭力。報導指出，一些經濟學家認為，中國大陸可能有理由保持貨幣疲軟，以提振放緩的出口。

實際上，大陸監管部門昨（28）日對人民幣匯率的表態後，離岸市場、人民幣對美元中間價和人民幣對美元即期匯率（在岸市場）均積極回應。

今（29）日9時30分，人民幣對美元即期匯率開高，一度收復7.16關口，較昨日夜盤收盤價回升400多基點。前一交易日在岸人民幣對美元日間收盤價報7.2458，夜盤收盤價報7.2020。

同樣做出積極回應的，還有人民幣對美元中間價。儘管前一交易日日間收盤價大跌878個基點，但29日人民幣對美元中間價報7.1102，調升5個基點。

巴克萊表示，如果人民幣走上持續貶值的道路，大多數其他國家將不得不跟進以保持自己的競爭力。然而，這些國家中的許多國家已經面臨著高通膨，需要捍衛自己的貨幣不進一步貶值。

據中國人民銀行（大陸央行）28日傍晚發布公告，全國外匯市場自律機制電視會議要求，自律機製成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性。