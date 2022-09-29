又一家大型房企傳債務違約 中資地產股債遭拋售

在香港上市的旭輝控股傳出未能償還某些非標準債務，昨（28）日收盤暴跌32％，股價創歷史新低，並拖累28日中資房地產開發商的股票和債券遭投資人拋售，追蹤在香港上市的中資開發商的指數-恒生中國內地地產指數（HSMPI）暴跌逾6.4％，創史上新低。雖然旭輝控股昨深夜緊急澄清，但今（29）日股價開盤後旋即再跳水一度重挫20％。

旭輝控股自稱是去年大陸第八大上市開發商。此前信用情報提供商Reorg報導旭輝控股未能償還某些非標準債務。

澎湃新聞報導，27日晚間，旭輝控股董事長林中發內部信，信中提及大陸民眾房貸「斷供潮」讓多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，導致房企的流動性進一步承壓，這也客觀上造成該公司雖帳面仍有逾人民幣300億元現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需使用。

在旭輝董事長最近預測未來前所未有的流動性壓力之後，股價暴跌引發了該行業的猛烈拋售。其他房地產開發商的股票和債券也大跌。

28日深夜，旭輝控股發布公告，對市場傳聞的旗下項目所涉信託未及時兌付金融機構款項進行澄清，並對公司的受限資金和債務償還進行說明。

旭輝控股稱，涉及的信託為股權類信託，所募集的資金是為公司在天津的一個物業開發專案進行融資。受當地房地產市場影響，該項目的開發和銷售受到影響，進而影響該信託產品的現金分配。公司現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

公告稱，內部信提及集團的帳上現金額度為未經審核金額約數，其大部分為與公司房地產業務專案開發相關的資金，其中包括公司存放在監管帳戶的受限預售資金，以保障公司專案的開發和交付。

公告指稱，該內部信的陳述僅是對於受限制預售資金的用途限制的事實性陳述。為免生疑，該內部信的陳述並無暗示或表述公司無力償還其到期債務或清償公司債務。

旭輝控股集團在公告中稱，大陸房地產行業面臨尤為嚴峻的困難和挑戰，加上疫情反覆，導致企業承受經營和現金流壓力。「中國房地產行業進入深度調整期，該集團將採取一切可行的措施繼續加大力度提升現金流。公司已於9月28日按時支付於2024年到期、利率為6.55%的境外優先票據的利息。」

雖然旭輝控股緊急澄清，然而，市場仍不買單，截至29日10時，其港股一度又重挫20％。