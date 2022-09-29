離岸人民幣反彈超千點 人行預期管理見效？

今（29）日凌晨，離岸人民幣對美元匯率一度大幅反彈收復7.15關口，較昨（28）日最低點7.2675反彈超1200個基點。不過，截至29日9時，離岸人民幣對美元匯率又有所回落。

在岸人民幣對美元亦快速拉升，28日夜盤收報7.2020，較當日低點漲超500基點，此前一度跌破7.25關口，至7.2521。美元指數一度漲至114.79，刷新20年高位，隨後快速回落，跌回到113以下。

28日17時30分，中國人民銀行（大陸央行）網站發布新聞稿稱，27日召開的全國外匯市場自律機制電視會議強調，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義。

會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性。

同時，會議還要求，成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升説明企業避險的服務水準；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。人行新聞稿發布後，離岸、在岸人民幣對美元匯率都出現明顯反彈。