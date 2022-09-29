網賭遍及東南亞！菲律賓遣返4萬中國籍員工 柬埔寨有10萬人幹這行

東南亞已成網路賭博的大本營，菲律賓司法部近日表示，將關閉175家離岸網路博彩公司，並遣返4萬名中國籍員工。柬埔寨官員稱，約10萬人在柬從事網路賭博，柬內政部長蘇慶已要求中國把在柬從事網賭和違法犯罪的人員遣返回國。

法新社27日報導，菲律賓司法部長雷穆拉最近命令菲警方追查175家執照被吊銷但仍繼續非法經營的離岸網路博彩公司。菲司法部發言人克拉瓦諾27日表示，將從10月開始遣返這些企業雇用的約4萬名中國籍員工。

美國有線電視新聞網報導稱，自2016年以來，離岸網路博彩在菲律賓快速發展。相關企業利用菲律賓寬鬆的博彩法律，瞄準中國客戶。法新社稱，結果造成大量的中國人來到菲律賓，湧入這個以中國人為目標的行業，進而在當地引發摩擦。

許多菲律賓人抱怨說，離岸博彩運營商逃稅，推高了房地產價格，又沒有提供就業機會。

環球時報報導，對於菲律賓打擊網路賭博相關犯罪，中國駐菲律賓大使黃溪連日前表示，中方讚賞菲執法部門近日採取的一系列行動。網路賭博誘發的犯罪不僅損害中國的利益和中菲關係，也損害菲律賓的利益。中方願同菲方進一步加強執法合作。

東南亞網賭另一個重災區是柬埔寨，包括台灣人在內的多國國民被高薪所騙前往工作時被囚禁，柬埔寨也因打擊網路賭博等犯罪，造成房地產一落千丈，變成許多爛尾樓。

柬中時報報導，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶27日會見中國駐柬大使王文天，強調柬埔寨政府決心清除網路賭博，希望中方配合打擊提供更多支援，追查和打擊藏匿在柬埔寨和中國的犯罪團夥，並把在柬從事網賭和違法犯罪的人員遣返回國。

柬埔寨內政部國務秘書兼全國打擊非法賭博工作組組長宋坡日前表示，根據估計，約10萬人在柬從事網路賭博。

自26日下午3時至27日下午3時，又有包括2名台灣人在內的大陸、越南、馬來西亞等93名受騙的外國人向柬國政府求助。

美國駐柬埔寨大使派翠克•墨菲25日在推特發文稱，西哈努克省發生許多「人類悲劇」，稱當地人口販運、博彩電詐、爛尾樓和賭場氾濫等問題需要採取更廣泛的行動來解決。

西哈努克省副省長隆迪蒙則回應，美國大使藉口西港課題，玩弄地緣政治遊戲。柬埔寨政府已多次重申，儘管柬埔寨是一個小國，但柬埔寨堅定奉行中立原則。