投資印尼新能源原料 一期工程產線開通

中資控股企業印尼青美邦新能源材料有限公司（青美邦）所投資，紅土鎳礦溼法冶金製造新能源原料項目一期工程產線開通儀式，26日在印尼中蘇拉威西省青山工業園區舉行。

新華社報導，印尼海洋與投資統籌部長盧胡特等印尼政府官員出席了當天的開通儀式。盧胡特高度肯定該項目「科技+智慧+綠色」的設計理念與綠色工廠建設的示範意義。他表示，青美邦對印尼冶金工程技術本土化發展帶來深遠影響。

青美邦董事長許開華在致辭中表示，青美邦將積極研究擴大利用印尼低品位紅土鎳礦製造新能源材料的規模，打造世界一流的鎳資源新能源材料全產業鏈與工程技術創新體系。

據介紹，青美邦由中國格林美股份有限公司等中企聯合日韓企業合資建立，格林美持股63%。當天開通的項目一期工程設計規模為年產3萬噸金屬鎳的三元動力電池原料氫氧化鎳鈷錳與高純鎳鈷錳硫酸鹽晶體。