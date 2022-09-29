第14屆珠海航展 多項展品首次亮相

據了解，中國大陸大型水陸兩用飛機AG600等明星機型將進行飛行展示，探月、探火、探日等航天重大工程所取得的最新科學成果將亮相。第十四屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於2022年11月8日至13日在廣東珠海國際航展中心舉行，集中展示大陸航空航天和國防科技領域的尖端技術及創新突破。

新華社報導，首次展出大陸太空站組合體展示艙，「太行」發動機將首次進行系列化展示……本屆航展，諸多部門和單位將攜更多新產品、新技術、新服務、新成果參展。

「本屆航展，航空工業計劃有70項展品將首次亮相。在這些新面孔中，一批先進的航空裝備將充分展示中國大陸航空工業加速裝備升級換代和智能化裝備發展的最新成果。」中國航空工業集團有限公司總工程師劉選民說。

「航天科工本次參展規模創新高，其中首次參展展品比例達30%以上。」中國航天科工集團有限公司副總經理李立新說，本屆航展航天科工首次設置專業技術能力展區，集中展示雷達、發動機、慣性導航、雷射器、增材製造裝備以及新材料等優質產品及專業技術能力，積極推進與各方交流合作。

每屆航展，空中飛行表演隊所帶來的「藍天芭蕾」都令人印象深刻。本屆航展除精彩的飛行表演外，參演裝備數量也將超過上一屆，陸空一體演示陣容更強大，740多家大陸國內外企業將以線上線下形式參展，室內展覽面積10萬平方公尺，室外參展飛機將超100架。