河南發展元宇宙 2025年瞄準千億規模

河南官方27日發布消息稱，該省正布局打造大陸元宇宙產業發展重鎮，預計到2025年，元宇宙核心產業規模超過300億元（人民幣，下同），並帶動相關產業規模超過1000億元。

中新社報導，元宇宙作為虛擬世界與現實社會交互的重要載體，是新一代信息技術重大前沿領域。

近日印發的《河南省元宇宙產業發展行動計劃（2022—2025年）》指出，河南將推動元宇宙與經濟社會深度融合，打造集創新鏈、產業鏈、服務鏈、生態鏈於一體的大陸元宇宙產業發展重鎮。到2025年，全省元宇宙核心產業規模超過300億元，帶動相關產業規模超過1000億元，初步形成具有重要影響力的元宇宙創新引領區。

河南計劃建成10個左右大陸一流的元宇宙技術研究和創新平台，形成一批核心發明專利、技術標準規範，建成1個元宇宙核心園區、3—5個特色園區，培育10家具有核心競爭力的元宇宙主要企業、200家細分領域專精特新企業、500家創新型中小企業。

今年7月，河南省文旅廳稱，將開展「元豫宙」數位新基建，以新潮方式解讀中原文化。

《計劃》指出，河南將在工業製造、文化旅遊、社交娛樂、教育、醫療等領域全面發力，打造100個元宇宙示範應用場景，使「元宇宙+」不斷拓展。還將運用空天地數據獲取、全息空間數據採集、二三維一體測繪等新型測繪技術，構建城市數位孿生數據基礎。

近年來，大陸元宇宙平台開發熱度持續攀升。今年年初，大陸工業和信息化部表示，將注重培育一批進軍元宇宙、區塊鏈、人工智能等新興領域的創新型中小企業。