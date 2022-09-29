刺激消費無用 學者：要讓百姓敢消費

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸民眾近年消費觀念變得保守，國民經濟研究所副所長王小魯認為，要解決民生問題，消費才能恢復。圖為6月底首屆海南國際離島免稅購物節開幕吸引遊客。（中新社）
大陸民眾近年消費觀念變得保守，國民經濟研究所副所長王小魯認為，要解決民生問題，消費才能恢復。圖為6月底首屆海南國際離島免稅購物節開幕吸引遊客。（中新社）

為提振經濟，大陸官方由中央至地方無不推出政策刺激消費。不過，近期國民經濟研究所副所長王小魯在接受「聊一波」節目訪問時直言，消費不是刺激出來的，把老百姓的基礎民生問題解決好，讓大家敢消費，消費自然恢復。該發言引發大陸網友一片力挺，認為該學者說出自己的內心話。

王小魯表示，消費是人的自然需要，包括衣食住行，豐富文化生活都不是靠刺激消費才出現的。因此，把老百姓基礎的住房、醫療、社保全覆蓋、孩子上學等問題解決好，消費自然會恢復。要讓大家「敢消費」，而不是刺激消費。沒有老百姓消費，光靠房地產支撐不是長久之計。

王小魯還說，「沒有老百姓的消費，你的經濟就是沒有支撐的經濟，光靠房地產支撐，靠貨幣放水來支撐都不是長久之計。」

今年大陸國常會多次提及促消費舉措，比如4月13日的會議，提到要部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。包括促進消費、加快線上線下消費融合等。

7月29日會議，則提出要綜合施策擴大有效需求，推動消費繼續成為經濟主拉動力，包括免徵汽車購置稅、發展數位消費、對綠色消費進行補貼等。

近年碰到疫情與經濟下行，大陸居民的消費觀也隨之改變，並且變得保守。據人行數據顯示，截至2022年6月末，大陸住戶存款總額達到人民幣113.33兆，以14億人口計算，大陸人均存款達人民幣8.09萬元。

另外，據今年第二季人行在大陸全國50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，在消費、儲蓄和投資意願上，傾向於「更多消費」的居民佔23.8%；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.3%；傾向於「更多投資」的居民佔17.9%。換言之，有高達六成居民傾向更多儲蓄。

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