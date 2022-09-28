武漢大學生校園內買彩票中獎惹議 彩票中心：屬公益

大陸大學之內及其周圍一般都不會以有投注站等博彩設施，以防學生沾染賭博風氣，但武漢一名大學生，日前在校園內的彩券行買彩票並刮中了25萬元人民幣（約合新台幣110萬元），事件曝光後引發熱議，有大陸網友還以為是學校「解封」了。校方解釋指該彩券行目前已關閉，將來會再次開放。

據騰訊新聞網，事緣湖北武漢某大學有一名學生花10元人民幣買彩票，幸運刮中了一等獎，獎金高達25萬元。武漢市彩券分中心工作人員表示，學生中獎後馬上通知輔導員，到銀行把獎金領走，一部分給家裡，一部分自用。工作人員又指，校園內的彩票行其實是公益事業，用來支持家境貧困的學生。

事件曝光後引發了大陸網友熱烈討論，當中有人認為校內設彩票行，是變相引導學生賭博，一旦他們沈迷下去怎麼辦：「這個年齡的孩子自制力還是比較差」、「彩券千萬不能碰，對自己完全沒意義，而且有可能激發賭徒心態」；但也有網友指大學生都成年人，應該有能力為自己的所為負責。

但是有大陸網友表示：宣傳彩票對學生來說不是好事。說實話，看到大學生買彩票中獎25萬有點不敢相信，首先學校裡設置彩票站好像有點不現實，而且是有明文規定，學校規定範圍內是不允許開彩票店的，一些同學會買彩票，但是都是去學校外面，但是這所大學是封閉的，學生根本無法外出吧！當然不排除特殊情況。