數位經濟峰會在河南 人工智能7平台上線

2022數字（數位）經濟峰會暨新基建創新發展大會27日在河南鄭州啟幕，華為等多個新項目在此間集中揭牌，超算人工智能公共服務平台等7大平台同日啟動上線。

中新社報導，以「數字新基建、中原新動能」為主題的此次峰會，由河南省政府主辦，主要圍繞數位經濟發展和新型基礎設施建設，集中展示最新成果和重大突破。

峰會現場，華為機場與軌道軍團、超聚變數位化轉型研究院、超聚變FusionOS生態創新中心、華潤數科北方總部等新項目集中揭牌，正式落戶河南。

其中，華為機場與軌道軍團旨在助力河南數位交通產業發展，後者的中歐班列（中豫號）累計開行超過6000班，境內外合作夥伴超過6000家；超聚變項目將參與更多行業場景及服務場景的數位化重構與創新，賦能產業加速轉型升級；新華三集團、華潤數科則意在深耕河南數位經濟。

作為此次峰會的重要環節，主辦方還舉行了超算人工智能公共服務平台、河南·華為數位人才公共實訓中心、大陸工信部5G應用安全創新示範中心（河南）、時空大數據聯合創新實驗室、河南省智能網聯汽車雲控平台、5G煤礦智能分選數位星雲平台、新華三「產教融合、校企合作」試點示範項目的啟動儀式。

主辦方稱，上述新項目的落地和重大平台的投用，將為河南數位經濟發展注入新動能。

十年來，河南GDP連續跨越3兆元（人民幣，下同）、4兆元、5兆元台階，今年有望超過6兆元。

2021年，河南省數位經濟規模突破1.7兆元，數位經濟占GDP比重為29.6%。