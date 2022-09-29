陸商務部：加強穩外貿政策 下半年有信心

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文27日稱，儘管面臨外需放緩等不確定性，大陸外貿下半年仍有信心實現正增長。

中新社報導，據官方統計，8月大陸進出口總額為3.71兆元人民幣，同比增長8.6%，不僅規模小於7月，增速也比7月大幅下降。

王受文在當天舉行的國務院例行政策記者會上表示，當前大陸外貿面臨的最大不確定性就是外需增長放緩。一些主要市場進口需求在下降，部分主要經濟體通貨膨脹高漲，對一般消費品形成的擠出效應在增加。不僅中國大陸，東南亞等地企業也反映訂單和需求在減少。

根據經合組織（OECD）最新發布的預測，今年全球經濟增速將為3%，明年將下降到2.2%。其中，美國經濟今年增速將為1.5%，明年將放緩到0.5%；歐盟今年增速將為3.1%，明年將放緩到0.3%。總體而言，世界經濟形勢並不樂觀。

針對這一局面，大陸已在加大穩外貿政策力度。