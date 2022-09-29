進出口增長 內蒙古經濟長期看好

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
呼和浩特海關表示，總體來看，內蒙古經濟韌性較強、長期向好的基本面保持不變。圖為2022年內蒙古國際農業博覽會開幕。（中新社）
呼和浩特海關表示，總體來看，內蒙古經濟韌性較強、長期向好的基本面保持不變。圖為2022年內蒙古國際農業博覽會開幕。（中新社）

呼和浩特海關27日對外表示，儘管受全球疫情蔓延等多重因素影響，但總體來看，內蒙古自治區經濟韌性較強、長期向好的基本面保持不變。

中新社報導，今年以來，內蒙古國際貿易單一窗口申報業務量超過150萬份，主要的業務應用率達到100%。這也是當地官方持續優化口岸營商環境，提升口岸跨境貿易便利化水平的證明之一。

國際貿易單一窗口是中國大陸海關通關一體化的重要依託平台，呼和浩特海關目前在單一窗口應用可實現貨物申報、艙單申報、運輸工具申報等19大類781項基本功能，覆蓋內蒙古所有口岸以及特殊監管區域等各類區域。

海關方面表示，國際貿易單一窗口，還可以服務於生產、貿易、倉儲、物流、電商等各類企業，基本滿足了企業通過一個平台「一站式」辦理進出口外貿業務的需求。

在內蒙古從事國際貿易業務的王子雪表示，國際貿易單一窗口的推出，省卻了為海關提供企業法人營業執照、組織機構代碼證等繁瑣的證明材料，這些材料海關可通過與相關部門實現系統聯網對接獲取。

根據呼和浩特海關統計，今年前8個月，進出口總值為946.1億元人民幣，比去年同期增長了20.4%，較大陸外貿增速高達10.3個百分點。

除此外，今年前8個月，內蒙古對蒙古國、俄羅斯、美國，以及東協、歐盟的進出口均有不同程度增長，同期，對一帶一路沿線國家、RCEP貿易夥伴進出口亦有不同程度增長。

內蒙古 海關 電商

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