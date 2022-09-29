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上海金融景氣指數 大幅提升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

金融市場持續活躍、金融機構加速聚集、金融生態更加優化……27日發布的上海金融景氣指數報告顯示，最新一期上海金融景氣指數為5560.27點，同比增長12.9%，增速較上一期（5.6%）大幅提升；國際金融中心建設取得一系列重大突破，全球資源配置功能日益凸顯。

中新社報導，上海金融景氣指數由中國經濟信息社和上海金融業聯合會聯合編制，至今已連續發布十六期。指數從金融市場、金融機構、金融人才、金融國際化、金融創新、金融生態環境六個維度出發，全面準確衡量上海金融業發展狀況。

指數報告顯示，上海金融景氣指數自2006年以來的複合增長率達到12.1%，高於上海市GDP複合增速（9.8%）2.3個百分點，保持穩健上升的發展態勢。

數據表明，2021年上海金融業增加值達到7973.25億元（人民幣，下同），占全市經濟總量的18.5%，占全大陸金融業增加值的8.7%，居各城市之首。同時，金融市場交易額、融資額等核心指標已追平甚至趕超紐約、倫敦等老牌金融中心，金融開放樞紐門戶地位獲得國際認可。

上海聚集的持牌金融機構達1707家，金融機構總數逾萬家，已成為中外金融機構最集中的城市之一。

上海也吸引了五湖四海的有志英才，截至2021年底，上海金融從業人員達50萬人，高層次金融人才數量以及專業化程度不斷提升。

上海全球資管中心建設也取得了可喜成績，資產管理規模約占全大陸四分之一，大陸國內首家外商獨資公募基金管理公司、外資控股券商、外資控股合資理財公司相繼開業，上海成為國內外高能級金融機構不約而同的選擇。

上海 指數 金融中心

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