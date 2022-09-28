人民幣跌破7.2 陸央行警告市場：別賭人民幣單邊升貶

美元持續衝高導致近期人民幣不斷探底，中國人民銀行（大陸央行）為此召開「全國外匯市場自律機制電視會議」。人行副行長、中國外匯市場指導委員會主任委員劉國強在會中要求成員單位，堅決抑制匯率大起大落。他並警告市場，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，「久賭必輸」。

已連跌數日的人民幣對美元匯率，28日再度出現明顯貶勢。周三人民幣對美元即期匯率盤中接連跌破7.18、7.19、7.20、7.21、7.22和7.23多個關口，跌幅超過700個基點。

更能反映國際投資人預期的離岸人民幣對美元匯率，28日盤中也連續跌破7.18、7.19、7.20、7.21、7.22、7.23和7.24等關口。

面對人民幣對美元持續明顯走弱，中國人民銀行28日17時30分發布新聞稿稱，人行已於本周二召開「全國外匯市場自律機制電視會議」。

人行指出，今年以來人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，CFETS人民幣匯率指數較2021年底基本持平。人民幣對美元匯率雖有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半；人民幣對歐元、英鎊、日元明顯升值，是目前世界上少數強勢貨幣之一。

劉國強強調，「外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義」。他表示，人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎。相較於許多經濟體面臨「滯脹」（停滯性通貨膨脹）風險，中國大陸經濟總體延續恢復發展態勢，物價水準基本穩定，貿易順差可望保持高位，隨著總體政策效應顯現，經濟基本盤將更加紮實。

劉國強稱，現行人民幣匯率形成機制適合中國大陸國情，可以充分發揮市場和政府「兩隻手」的作用，歷史上經受住多輪外部衝擊考驗，人民銀行也積累了豐富的應對經驗，能夠有效管理市場預期。

他指出，當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。必須認識到，匯率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。

人行在這場會議並要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性。

此外，人行還要求成員單位進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升幫助企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

今年以來，人民幣對美元在岸和離岸匯率均已貶值超過13%。在召開這次電視會議前，人行已分別於9月5日和9月26日，宣布下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，以及將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%，以調控人民幣貶勢。