中行：料陸今年經濟增長3.5％ Q4貸款利率「易降難升」

中國銀行研究院28日發布《2022年第四季中國經濟金融展望報告》，預計第三季經濟增長率為3.8%左右，第四季增長約5%，全年增長3.5%左右。與此同時，預計第四季新增信貸投放將繼續穩步增長，企業融資成本維持下行，資本市場保持震蕩態勢，匯率持續貶值概率不大。

中行報告指出，受疫情反覆、高溫乾旱、房地產市場收縮等影響，內需恢復相對滯後，大陸經濟恢復程度不及預期。建議下一步穩增長政策的重點在於穩內需、穩預期。

中行表示，第四季主要經濟體將繼續收緊貨幣政策，國際金融市場動盪格局不變，全球經濟停滯型通膨的風險上升，大陸出口或呈走弱趨勢；投資將溫和恢復，基建投資或繼續較快增長，將在一定程度上對沖製造業投資走弱、房地產投資低迷帶來的投資增長壓力。

而報告也判斷，企業融資需求不足仍然延續，意味著貸款利率「易降難升」，貸款利率低位運行。報告提到，料第四季政策利率或將保持穩定，因降息將加劇人民幣貶值和資本流出壓力，所以第四季啟動降息的機率小；此外，該行判斷第四季貨幣市場利率底部趨穩，且貸款利率低位運行。

債市部分，中行預判債市收益率將維持低位運行。但要特別注意房企違約問題，債券市場信用風險得到有效控制，但地產領域風險仍較為突出。

在股市方面，報告認為第四季Ａ股將呈現震盪走勢。主因在於疫情不確定性仍將拖累實體經濟。疊加大宗商品價格大幅波動、主要經濟體升息等外部因素擾動，加劇A股震盪。

不過，報告也提到Ａ股仍存在利多因素，一是貨幣政策穩中偏寬將確保流動性維持合理充裕，對Ａ股形成有力支撐；此外，A股估值處於歷史低位，且總體低於境外市場，因此新能源汽車、新材料等產業仍存在機會。