蔚來CEO李斌：能源危機減慢蔚來在歐擴張速度

歐洲能源危機也影響大陸造車新勢力蔚來的出海計劃。據英媒《金融時報》28日報導，蔚來汽車創始人兼首席執行長李斌受訪表示，歐洲能源危機正減慢蔚來在歐洲地區的擴張速度。

李斌指出，能源成本飆升是蔚來在歐洲推出電池更換站的一大障礙。他稱，目前蔚來建設更換站的進度已落後於計劃，電費是原因之一，其他原因還包括計劃審批速度慢於預期以及需要培訓工人。

蔚來8月宣布旗下車型ET7將在德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威五國開放預定並交付，並將與梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW）等龍頭企業展開競爭。此外，蔚來去年推出第二代電池更換站Power Swap Station 2.0，汽車電池可以在幾分鐘內取下並完成更換，同年5月宣布進軍歐洲市場，首站為挪威。

蔚來加速布局歐洲，李斌日前表示，蔚來汽車位於德國杜塞爾多夫和荷蘭阿姆斯特丹的蔚來中心，都將計劃於明年開業。而這兩個國家，也是蔚來繼去年布局挪威後，深入歐洲市場的第二步。

蔚來汽車長期強調更好為用戶服務，所以換電站成了其征戰歐洲市場的標配。而換電服務也造成了蔚來汽車模式複製的負擔，為了拓展歐洲市場，它甚至還在匈牙利佩斯州投資建設了的蔚來能源歐洲工廠，用於換電站的生產。有分析認為，這導致蔚來新車交付量下滑，今年前8個月，蔚來交付量增長率僅達到28.3%，遠低於整個市場119.8%的增長速度。