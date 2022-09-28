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蔚來CEO李斌：能源危機減慢蔚來在歐擴張速度

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蔚來汽車創始人李斌近日受訪指出歐洲能源危機減緩了蔚來在歐洲擴張的計畫。（微博照片）
蔚來汽車創始人李斌近日受訪指出歐洲能源危機減緩了蔚來在歐洲擴張的計畫。（微博照片）

歐洲能源危機也影響大陸造車新勢力蔚來的出海計劃。據英媒《金融時報》28日報導，蔚來汽車創始人兼首席執行長李斌受訪表示，歐洲能源危機正減慢蔚來在歐洲地區的擴張速度。

李斌指出，能源成本飆升是蔚來在歐洲推出電池更換站的一大障礙。他稱，目前蔚來建設更換站的進度已落後於計劃，電費是原因之一，其他原因還包括計劃審批速度慢於預期以及需要培訓工人。

蔚來8月宣布旗下車型ET7將在德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威五國開放預定並交付，並將與梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW）等龍頭企業展開競爭。此外，蔚來去年推出第二代電池更換站Power Swap Station 2.0，汽車電池可以在幾分鐘內取下並完成更換，同年5月宣布進軍歐洲市場，首站為挪威。

蔚來加速布局歐洲，李斌日前表示，蔚來汽車位於德國杜塞爾多夫和荷蘭阿姆斯特丹的蔚來中心，都將計劃於明年開業。而這兩個國家，也是蔚來繼去年布局挪威後，深入歐洲市場的第二步。

蔚來汽車長期強調更好為用戶服務，所以換電站成了其征戰歐洲市場的標配。而換電服務也造成了蔚來汽車模式複製的負擔，為了拓展歐洲市場，它甚至還在匈牙利佩斯州投資建設了的蔚來能源歐洲工廠，用於換電站的生產。有分析認為，這導致蔚來新車交付量下滑，今年前8個月，蔚來交付量增長率僅達到28.3%，遠低於整個市場119.8%的增長速度。

蔚來汽車 挪威 荷蘭

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